Триколор на автомобильных знаках станет обязательным

Значок российского флага на автомобильных номерах может стать обязательным. Такие изменения в ГОСТ планируют внести до конца этого года. Это следует из ответа, полученного депутатом петербургского Заксобрания Павлом Крупником из ГИБДД. Парламентарий обратил внимание, что не все российские автомобилисты ставят на свои машины знаки, где рядом с обозначением региона есть маленький триколор. Как будто стесняются показывать, в какой стране они живут. Это Павел Крупник и захотел исправить.

Мажоры какие-то

На номерах автомобилей рядом с обозначением региона есть значок триколора. Но когда изготовление знака заказывают у частных компаний, некоторые значок опускают. Это обнаружил петербургский депутат Павел Крупник и попросил ГИБДД разобраться с ситуацией. Он направил письмо начальнику Госавтоинспекции Михаилу Черникову, в котором сообщил, что такая «мода» появилась у автомобилистов в последние годы: «Несмотря на то что такие «неуставные» знаки официально не выдаются в регистрационных отделах, они пользуются неизменным спросом среди отдельных граждан, приобретающих их у частных производителей. Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своем автомобиле. В любом случае данная практика выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике».

Депутат попросил рассмотреть возможность установить наказание за такое пренебрежение к российской символике, а также подумать над запретом эксплуатации транспортного средства с такими знаками и даже о временном лишении прав непатриотичных водителей.

«Парламентской газете» Павел Крупник рассказал, что лично встретил на дорогах Петербурга несколько десятков машин с такими российскими номерами без триколора. В основном это, по его словам, новенькие и очень дорогие автомобили.

Пока необязательно

В ответе из ГИБДД за подписью первого замначальника Николая Шеюхина Крупнику напомнили, что требования к автомобильным знакам установлены ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

Сейчас в этом ГОСТе в пункте 3.4 написано, что на большинстве регистрационных знаков должна быть надпись RUS, а вот изображение российского флага допускается дополнительно, то есть необязательно. Хотя есть примечание, как флаг должен выглядеть, если он все-таки есть: «Изображение Государственного флага Российской Федерации должно представлять собой прямоугольник с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса должна быть белого цвета, средняя — синего и нижняя — красного».

Но скоро, заверили в ГАИ, ситуацию исправят. «В целях исключения возможности изготовления таких знаков без изображения Государственного флага Российской Федерации Техническим комитетом по стандартизации «Безопасность дорожного движения» ведется работа по внесению необходимых изменений в государственный стандарт, срок завершения которой установлен до конца текущего года», — сообщили Павлу Крупнику в ответе.

С инициативой депутата согласился и председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский: «Я горжусь своим флагом, считаю, что он должен быть на номере автомобиля. Те, кто символ снимает, это их право. Но я считаю, что мы должны лишить их этого права. Живешь в России, где есть символы государственной власти,— будь любезен уважать».

Государственный герольдмейстер России Георгий Вилинбахов не увидел никаких противоречий в таком решении. Вот размещать на номере, например, герб с двуглавым орлом, по его словам, было бы недопустимо в силу норм федерального законодательства об использовании госсимволов. А обязать указывать флаг — нормально. Тем более что это распространенная международная практика.

Напомним, что по статье 12.2 КоАП предусмотрен штраф 500 рублей за управление машиной с регистрационными знаками, не соответствующими стандарту.