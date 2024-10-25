Volkswagen ID.7 может добраться до американского рынка в 2025 году

Изначально предполагалось, что «зелёный» лифтбек немецкой марки появится в продаже в Штатах в текущем году, но выход решили отложить из-за слабого спроса на «электрички».

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В Volkswagen немало сил и денег вложили в развитие своей «зелёной» линейки. Семейство ID.7 стало флагманским, оно включает в себя лифтбек, который дебютировал в двух версиях в апреле 2023-го, универсал с приставкой Tourer, представленный в феврале 2024-го, а также их заряженные версии с прибавкой GTX к названию (были рассекречены позже в текущем году).

В компании предполагали, что модель будет глобальной: изначально были представлены «мировой» вариант и версия для китайского рынка. Сейчас Volkswagen ID.7 предлагается на европейском рынке. За первые три квартала текущего года этот электромобиль на старосветском рынке разошёлся тиражом более 16 тыс. экземпляров. Для сравнения, продажи VW Passat с ДВС за тот же период здесь составили почти 55 тыс. единиц.

Изначально предполагалось, что одним из основных рынков для флагмана станут Штаты. Согласно плану, Volkswagen ID.7 должен был добраться до местных дилеров в третьем квартале текущего года. Однако в конце минувшей весны стало известно о том, что срок выхода модели на американский рынок решили перенести из-за не соответствующего ожиданиям спроса на «электрички». Кроме того, многие делают выбор в пользу кроссоверов. Причём новый срок выхода «зелёного» флагмана в компании тогда не уточнили.

Теперь глава американского офиса Volkswagen Пабло Ди Си в ходе интервью Automotive News рассказал о том, что VW ID.7, «вероятно», доберётся до дилеров бренда в Штатах в следующем году. Более точной даты пока нет. Кроме того, стоит отметить, что этот план приблизительный, так что новый срок выхода модели на этот рынок ещё может измениться.

Ранее в компании отмечали, что Volkswagen ID.7 выйдет на североамериканский рынок версиях Pro S и Pro S Plus. Ожидается, что у стартового исполнения будут логотипы с подсветкой, дверь багажника с электроприводом, панорамная стеклянная крыша, 19-дюймовые колёсные диски. А в салоне владельцев будут ждать подогрев рулевого колеса и передних сидений, а также 15-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы.

На американский рынок ID.7 должен выйти с тяговой батареей ёмкостью 82 кВт*ч, в версиях с задним и полным приводом. В первом случае модель оснащается единственным электродвигателем мощностью 286 л.с., а совокупная отдача двухмоторной установки равна 340 л.с. Цены модели в США станут известны позже, ближе к старту продаж.

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно о том, что Volkswagen поставил на паузу производство кроссовера ID.4 в США. Причём тогда приостановку конвейера вызвал не спад спроса на электрокары, а выявленный дефект: речь идёт о неисправности дверных ручек, из-за которого у электромобиля самопроизвольно открываются двери.