Россияне стали покупать подержанные Lada вместо «корейцев»

Pango Cars: Lada стала самым популярным подержанным автомобилем. Как отмечают эксперты Pango Cars (это федеральная автомобильная экосистема, среди прочего, включающая продажу сертифицированной техники по программе Pango Select), в сентябре 2024 года наши соотечественники активнее всего приобретали б/у модели стоимостью от 500 до 1 000 000 рублей: доля таких сделок составила 33% от всех продаж.

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Также неплохо расходились «бэушки» (23%) по цене от 1 000 000 до 1 500 000 рублей. Пятая часть продаж (18%) пришлась на доступные варианты дешевле полумиллиона. Ещё 14% — это модели 1 500 000 до 2 000 000, а 12% — дороже 2 000 000.

Самая популярная марка по итогам сентября — отечественная Lada, на долю которой пришлось 13,9% сделок. Для сравнения, в сентябре прошлого года, российский бренд занимал только третье место, а его доля равнялась 11,9%.

Корейский секонд-хенд сместился, соотвественно, на вторую и третью строчки рейтинга: неновую Kia выбрали 13,1% пользователей экосистемы, а за продукцию компании Hyundai рублём проголосовали 11,3% россиян.

Более того, россияне сейчас скупают самые дешёвые подержанные автомобили: так, вазовская «семёрка» уже восьмой месяц подряд возглавляет топ-10 самых популярных моделей вторичного рынка.