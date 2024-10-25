Эксперт рассказал, почему у электрокара батарея может вздуться и загореться

«Батарея может вздуться и загореться»: самые частые поломки у электрокаров зимой
Fit Service: главная проблема электрокаров зимой в РФ – снижение запаса хода.
Из-за морозов у электромобиля падает эффективность работы батареи и сокращается запас хода, снижается скорость заряда и больше энергии тратится на обогрев салона машины, рассказал технический директор сети Fit Service Алексей Рузанов.
Из-за дорожных реагентов могут пострадать электрика и кузов авто, считает эксперт «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Сергей Власов.
«Из-за перепадов температуры батарея машины может вздуться и даже загореться», – рассказал эксперт.
При этом владельцы электрокаров так же, как и собственники машин с ДВС, сталкиваются с обмерзанием замков, дверных ручек, стеклоподъемников и падением заряда в обычном аккумуляторе, который питает бортовую электрику, отметил главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов.