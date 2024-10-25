Новый бренд Scout представил пикап и внедорожник

Бренд Scout возвращается спустя почти 45 лет. Концерн Volkswagen воскресил его специально для рынка США, на котором новинкам предстоит конкурировать с электрическими Hummer, Ford, Rivian и, конечно, Tesla. Но Scout не боится, потому что припрятал в рукаве один козырь.

Пока показаны лишь внешность автомобилей: внедорожника Traveler и пикапа Terra. Спецификации лишь примерные. Например, заявлено, что дорожный просвет составляет не менее 305 мм! Правда, там и покрышки, которые допустимы к эксплуатации немаленькие - до 35 дюймов. Не страшен "Скаутам" и брод - его глубина преодоления по меньшей мере составляет 900 мм.

Электрические модели Scout могут преодолевать на одной зарядке более 560 км, разгоняться с места до 97 км/ч примерно за 3,5 секунды. Тот самый козырь, о котором сказали вначале: "Скауты" будут не только электрокарами, питающимися от розетки. Также представят версии с расширителем запаса хода - компактным ДВС-генератором, который увеличит автономность до более чем 800 км.

Заявлено, что Scout Traveler и Tera будут иметь 800-вольтную архитектуру, поддерживать зарядку до 350 кВт и функцию двунаправленной зарядки, то есть смогут выступить power-банком.

Все возможности буксировки и грузоподъёмности пока опустим, потому что пока проект по факту существует всего лишь на бумаге. Клиенты могут оставить депозит в размере 100 долларов, что позволит купить Traveler за 50 000 долларов, а пикап Terra - за 51 500 долларов, розничные цены же будут не мене 60 тысяч. Правда, заказанный автомобиль придётся немного подождать, потому что в производство модели отправятся примерно в 2027 году.