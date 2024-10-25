Выпуск автомобилей в России растет, но покупать их некому

С января по сентябрь включительно в России было выпущено в общей сложности 675,9 тысячи транспортных средств, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет газета "Известия". Эксперты полагают, что в будущем ситуация поменяется по нескольким причинам.

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Главный редактор "За рулём" Максим Кадаков считает, что в будущем темпы выпуска автомобилей замедлятся, так как доля высокотехнологичных моделей в структуре производства увеличивается, а сложности с обеспечением сборочных предприятий необходимыми комплектующими всё ещё существуют.

Такие компоненты пока, как правило, поставляются из-за границы, поэтому на результатах производства могут сказаться курсы валют, изменение логистических маршрутов, новые пакеты санкций.

Например, недавно США был введён запрет на экспорт в Россию, Беларусь, а также на Кубу, в КНДР, Ирак и Иран многослойных стекол, амортизаторов, рулевых систем, подушек безопасности и ряда других деталей для автомобилей.

"Вполне вероятно, что кто-то из иностранных поставщиков из-за риска вторичных санкций откажется от сотрудничества с российскими предприятиями. В этом случае придется либо искать другого поставщика, либо придумывать какие-то схемы и пути ввоза "запрещенки". Это вполне может сказаться на объемах выпуска новых автомобилей", - считает партнер агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

Однако кроме вопроса производства существует другой не менее важный: кто купит эти автомобили? На него обратил внимание вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, который отметил, что на спрос неизбежно влияют текущие условия по кредитам, подорожавшим из-за высокой ключевой ставки, а также меняющаяся модель поведения потенциальных покупателей: всё больше людей предпочитают личному автомобилю сервисы каршеринга или подписки на машину, так как это избавляет от головной боли по её обслуживанию и содержанию, а также от сложностей поиска парковки.