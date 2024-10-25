Синоптик рассказал, сколько осталось времени на подготовку авто к зиме

Московским автомобилистам необходимо в ближайшие дни озаботиться подготовкой машин к зиме, порекомендовал в беседе с aif.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«К следующему четвергу москвичам-автомобилистам нужно подготовиться и сменить колеса. 31 октября ожидается второй в этом месяце снегопад и понижение температуры до нуля градусов», — объяснил эксперт.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жители Москвы могут менять шины на автомобиле уже 26 октября.

По словам синоптика, начиная с выходных и на последующей неделе значительных температурных повышений не прогнозируется.

«Это значит, что [наступило] самое время для смены колес, потому что в течение большей части суток ночью, утром и вечером температура будет ниже пяти градусов, а это показатель, при котором нужно менять резину», — сказал Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что летняя резина при устойчивой температуре ниже пяти градусов теряет свою эластичность, и это негативно влияет на тормозной путь. По прогнозу Вильфанда, в следующий понедельник температура днем составит +5-10°С, как и на выходных.