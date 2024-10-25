Перечислены четыре причины принудительного снятия машины с учета в ГИБДД

Перечислены четыре причины принудительного снятия машины с учёта в ГИБДД. Замена деталей кузова автомобиля, на которых имеется VIN-номер, их снятие, а также повторная установка на машину в процессе ремонта может обернуться принудительным снятием транспортного средства с учёта.

Эксперт предупреждает: очень большой проблемой для дальнейшей регистрации машины станет ситуация, когда деталь с маркировкой в ходе ремонтных работ отделялась от смежных элементов кузова или непосредственно с ней проводились какие-то манипуляции, пишет «Газета.Ru».

Ремонт с внесением изменений в конструкцию автомобиля также может привести к аннулированию учёта. Это может быть установка двигателя другой модели или объема, кузовных элементов от другой машины и так далее.

Идентификация автомобиля усложнится, если в случае ДТП удар пришёлся на лонжерон или полку крыла под капотом, где нанесен VIN-номер. Исправляя в ремонтной мастерской все дефекты, эти элементы могут срезать и на их место приваривать безномерные запчасти или детали от другого автомобиля, объясняет специалист.

Шелков предупреждает: если маркировка окажется уничтоженной или повреждённой, автомобилю придётся проходить экспертизу в ГАИ.