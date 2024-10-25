Налоговые льготы для электрокаров продлят еще на год

Собянин продлит действие нулевого транспортного налога на электрокары. Действующие в Москве льготы для владельцев электромобилей планируется продлить на 2025 год. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

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«Налог как был нулевой, так и остаётся. Мы ежегодно её (льготу — прим. ред.) продлеваем, она на год вводится. Сейчас вносим опять в думу закон», — отметил мэр.

По его словам, развитие «зелёного» транспорта в столичном регионе является не «разовой модной темой», а постоянной, так что рано или поздно большая часть столичного автопарка будет ездить на электричестве или водороде. Но на первом этапе перехода большая часть автомобилей будет оснащаться гибридными силовыми установками.

Тем не менее, политик посетовал, что сегодня продаётся очень мало электромобилей — не более 1% от общего числа продаж. Тем не менее, за последние несколько лет их количество на дорогах выросло в 20 раз.

Собянин подчеркнул, что для мегаполисов важна тема экологически чистого транспорта, так как порядка 80% вредных веществ в воздухе появляется из-за автомобилей. Тем временем технологии и аккумуляторы совершенствуются, благодаря чему пробег электромобилей увеличивается, и становится «вполне приемлемым даже для российских дорог».

«Мы будем последовательно проводить политику, чтобы машин на электротяге в Москве было больше и больше с каждым годом», — заключил столичный градоначальник.