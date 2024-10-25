Эксперты рассказали, как приобрести "серую" машину и не нарваться на мошенников

Недавно несколько сотен российских покупателей "серых" иномарок из Казахстана оказались замешанными в криминальной схеме. В итоге они лишились своих машин. Такой риск есть у всех, кто приобретает автомобиль по "серой" схеме, а доказать правоту в суде будет очень сложно.

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Как уточняет портал "АвтоВзгляд", автомобили, о которых идет речь, были по сути украдены у казахских владельцев. Продавцы обманом получили машины и перепродали их в Россию. В этой афере задействовали более 800 машин в основном корейских и японских марок.

Спрос на "серые" иномарки, которые можно купить в Казахстане, не падает - у соседей выбор больше и цены вполне приемлемые. Но нарваться на обман легко. По словам главы "Союза автомобильных дилеров России" Вячеслава Жигалова, описанная выше схема для рынка новая, а потому ее не вычислили на начальной стадии.

Но уберечься от обмана можно. Эксперт советует не обращаться в не имеющие внятной репутации автосалоны, "пробивать" VIN-номер понравившегося автомобиля по имеющимся в свободном доступе электронным сервисам (они есть и в России, и в Беларуси, и в Казахстане).

Руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев считает, что кардинально изменить ситуацию с подобным мошенничеством может только государство. Действующее сейчас законодательство позволяет без ограничений продавать автомобили, ввезенные из других государств по фактически узаконенной полукриминальной схеме. Чтобы этого избежать, нужно ввести специальные аукционы, на которых приобретать авто смогут только коммерческие фирмы.

Есть риск, что такая схема приведет к возникновению монопольного рынка и дополнительных возможностей для коррупции. Но этого можно избежать, если внедрять аукционы продуманно, с учетом всех рисков. А госструктуры должны разбираться со случаями мошенничества. Также, по мнению эксперта, нужно ввести механизм, который исключит изъятие у гражданина проданного ему через аукцион авто.

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