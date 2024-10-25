Назван срок изменения ГОСТ о российских автомобильных номерах

В ГОСТ об автомобильных номерах внесут корректировки о российском триколоре до конца 2024 года. Этот срок назвали в Госавтоинспекции (ГАИ). Газета.Ru

«Техническим комитетом по стандартизации ведется работа по внесению необходимых изменений в государственный стандарт, срок завершения которой установлен до конца текущего года», — сообщили изданию в Госавтоинспекции. Парламентская газета

В мае 2024 года с жалобой на отсутствие триколора на номерах выступал и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Тогда отмечалось, что водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут. Lenta.ru