$96.74+0.10104.51+0.13
Войти в почту

Bentley Continental GT стал самым популярным люксовым авто в России

В сентябре 2024 года россияне купили 198 подержанных люксовых автомобилей, что на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Bentley Continental GT стал самым популярным люксовым авто в России
© Bentley
«В топ-5 моделей-лидеров среди подержанных «люксов» образуют Bentley Continental GT (38 ед.), Lamborghini Urus (24 ед.), Bentley Bentayga (17 ед.), Rolls-Royce Cullinan (15 ед.) и Maserati Levante (14 ед.)», — говорится в сообщении.

Более половины (55%) люксовых автомобилей с пробегом в начале осени было куплено в Москве, что соответствует 109 экземплярам. Десятая часть этого рынка пришлась на Подмосковье (20 ед.). Отметку в 10 купленных б/у «люксов» также преодолели Санкт-Петербург и Краснодарский край (15 и 11 шт. соответственно).

До этого стало известно, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за последние 10 лет увеличилась в три раза.

Если по итогам 2014 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составляла 1 млн рублей, то за восемь месяцев 2024 года она уже достигла отметки в 3,1 млн рублей.

Отмечается, что главными причинами роста цен на автомобили стали девальвация рубля, рост ставок утильсбора, инфляция, дефицит поставки новых машин на российский авторынок.

Автоновости
Bentley Continental GT
Maserati Levante
Bentley Continental
Bentley Bentayga
Lamborghini Urus
Bentley
Maserati
Lamborghini
Rolls-Royce