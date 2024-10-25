Эксперт назвал плюсы и минусы подержанного Chevrolet Tahoe за 1,5 млн рублей

Ещё один претендент на звание "вечного" внедорожника, по данным американского агрегатора ISeeCars, - Chevrolet Tahoe, который можно найти на российской "вторичке" всего за 1,5 млн рублей. Всего - потому что это много надёжной машины за малые деньги. По крайней мере, так считают эксперты "За рулём".

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За 1,5 млн рублей предлагаются внедорожники старше 12 лет с пробегами менее 150 тысяч км, за 6-7 млн есть экземпляры, "пробежавшие" всего 60-70 тысяч км.

Основная часть предложений - с двигателем 5.3 (360 л.с.), такие версии выпускались в том числе в Калининграде.

"Этот атмосферник с чугунным блоком имеет ресурс более 500 тысяч км. Безупречной надежностью не слывет (в частности, подводят помпа и катушки зажигания), но поршневая группа чрезвычайно стойкая", - комментирует агрегат "ЗР".

Коробка в зависимости от года выпуска либо 4-ступенчатый автомат 4L60E, либо 6-диапазонная АКП 6L80. "По ресурсу и надежности старый автомат намного лучше. Новый же не всегда дотягивает до пробега 250 тысяч км без переборки", - пишет журнал, отмечая, что один из "говорящих" фактов о надёжности Tahoe - объявления о продаже внедорожников с пробегами под полмиллиона километров.

Другим "вечным" внедорожником является Lexus GX.