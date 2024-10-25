Эксперт объяснил «холодное» отношение россиян к электромобилям

Директор ВШЭ предложил способ решения проблемы дефицита зарядок для электрокаров. Как правило, электрокары — это машины для обеспеченных жителей больших городов. Чаще всего, это вторая или третья машина в семье с загородным домом с гаражом или парковочным местом в подземном паркинге, где можно заряжать такую «игрушку», говорит эксперт.

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Электромобили дороже традиционных машин, и это основная причина, почему россияне массово отдают предпочтение автомобилям с ДВС. Стоимость самых доступных новых автомобилей российского производства на традиционном топливе и на электротяге отличается в 4 раза.

Западный опыт показывает, что без стимулирующих программ электротранспорт массовым не станет. Даже если открыть бесплатные парковки, сделать бесплатный проезд по всем платным дорогам, объявить налоговые льготы, они не подтолкнут российского покупателя массово покупать электрокары из-за очень высоких первоначальных затрат, пишет «Российская газета».

Осложняет продажи и ситуация с развитием зарядной инфраструктуры. «Даже в ЕС, где доля электрических машин постепенно приближается к 25% рынка, для того чтобы достичь целей углеродной нейтральности к 2030 году, необходимо установить в дополнение к имеющимся зарядным станциям не менее 3,4 миллиона ЭЗС. В России сейчас работает почти 7,5 тысячи публичных ЭЗС, более 2/3 из которых - медленные зарядки. Ещё год назад их количество составляло 4,5 тысячи. Темпы развития инфраструктуры неплохие, и они даже опережают рост рынка авто, однако этого всё ещё мало», — объясняет эксперт.

Развитие сети быстрых ЭЗС Завьялов называет важным фактором стимулирования сектора электротранспорта, но пока он предлагает присмотреться к европейскому опыту. Из-за нехватки зарядных станций там начали устанавливать и использовать специальные опоры уличного освещения, которые позволяют подключить и заряжать электромобили в режиме медленной зарядки.