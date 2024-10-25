Hyundai показала 650-сильный электрокар размером с i20

Компания Hyundai представила ультимативный электрокар RN24. Это прототип, он используется силовую установку от Ioniq 5 N, но в гораздо более компактном шасси. Ряд технологий RN24 заимствует у гоночных машин. Например, логику управления силовой установкой или электронную систему Rally Mode, распределяющую тягу между осями по аналогии с раллийным i20 N Rally1 Hybrid WRC.

© Motor.ru

В 2012 году Hyundai запустила проект RM, целью которого стало тестирование околоспортивных технологий перед их внедрением в массовое производство. Аббревиатура расшифровывалась как Racing Midship и намекала на среднемоторную компоновку. Уже в 2020-х появились электрические RM20e и RN22e (RN — от Rolling и Hyundai N), ставшие, что называется, пробой пера перед выходом серийного Ioniq 5 N. Сегодняшний RN24 — это такая же лаборатория на колесах. Причем задача перед инженерами стояла амбициозная: впихнуть силовую установку «Ионика» в максимально компактное шасси.

© Hyundai

© Hyundai

По размерам прототип сопоставим с раллийным i20 N Rally1 Hybrid WRC. Колесная база у него на 340 миллиметров короче, чем у Ioniq 5 N, а техника та же: двухмоторная система с отдачей 650 лошадиных сил и батарея емкостью 84 киловатт-часа. Изменения внесены в систему охлаждения, рулевой механизм, плюс на машине использована логика управления силовой установкой от гоночных «Хёнде». Кнопками на руле можно регулировать мощность, уровень рекуперации, настраивать чувствительность педали акселератора и баланс тяги между осями. Также на RN24 поставили электронный «ручник» e-Handbrake и звукогенератор N Active Sound+ с двумя дополнительными динамиками и резонаторами в задних крыльях.

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

В подвеске прототипа применяются жесткие подрамники и раллийные амортизаторы. Распределением момента заведует электронная система Rally Mode, имитирующая работу аналогичной механической на i20 N Rally 1. Колеса диаметром 19 дюймов взять у Elantra N, а спойлер — у машин для серии TCR. Весит электрокар всего 1880 килограммов и с места до ста разгоняется быстрее 3,4 секунды. Расчетная максималка — 240 километров в час.