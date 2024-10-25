В России самокаты позволят арендовать только по биометрии

В России собираются внедрить биометрию в приложения для аренды электросамокатов, чтобы несовершеннолетние и нарушители ПДД не смогли пользоваться сервисами по чужим аккаунтам. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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«В рамках эксперимента, условия которого сейчас обсуждают в правительстве, в приложения для аренды самокатов предлагают внедрить функцию подтверждения личности по биометрии. Если человек пользуется чужим или краденым аккаунтом, он просто не сможет начать поездку», — говорится в публикации.

Технология сверит селфи владельца аккаунта и человека, который хочет арендовать самокат в данный момент.

По данным SHOT, эксперимент должен стартовать в середине следующего года. Систему хотят протестировать в Москве и области.

До этого сообщалось, что в столице за три месяца аварийность с участием электросамокатов в зоне проведения эксперимента по ограничению скорости снизилась на 48%. Особенно значительным оказалось снижение наездов на пешеходов – на 67%.

Эксперимент по ограничению скорости прокатных электросамокатов стартовал 15 июля. На территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД скорость была ограничена до 20 км/ч, а в парках и других «медленных» зонах — до 5–15 км/ч.

Власти Москвы планируют подвести официальные итоги эксперимента до конца года и обсудить возможность внедрения такой практики в других районах в 2025 году. Представители компании-оператора кикшеринга «МТС Юрент» отмечают, что снижение аварийности также наблюдается и внутри ТТК, где скорость не ограничивали, и связывают это с совокупностью мер по обучению правилам безопасного вождения и развитию велоинфраструктуры.