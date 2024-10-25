Эксперт рассказал, когда удалять обратный клапан стеклоомывающей системы

«За рулем» разобрал совет по удалению обратного клапана стеклоомывающей системы.

Суть совета состоит в том, что спирт, входящий в состав омывайки, при прогреве быстро испаряется, а потому оставшаяся в подводящих патрубках вода может замерзнуть. Чтобы этого не происходило, рекомендуется убрать обратный клапан и дать неизрасходованной омывайке вернуться из трубок в бачок. Реакция стеклоомывателя при этом чуть замедлится, но работоспособность системы сохранится.

Задумка странная: многие автовладельцы, напротив, стремятся оснастить свои машины такими клапанами, а не избавляться от них. Они способствуют тому, что при очередном нажатии на подрулевой рычажок омывайка начинает поступать на ветровое стекло без промедления. Что касается возможного испарения спирта, то оно в какой-то мере происходит не только в патрубках, но и в бачке. Интенсивность испарения зависит от температуры жидкости: чем она выше, тем быстрее улетучивается спирт. Но на практике этим эффектом легко можно пренебречь: при среднестатистической зимней эксплуатации автомобиля доливать омывайку приходится часто, а потому заметить какие-то потери на испарение просто нереально.

Если углубиться в тему, то теоретически на испарение спирта влияет конфигурация системы омыва стекла – расположение бачка, трассировка патрубков и расположение форсунок. Бачок, расположенный на уровне бампера, будет нагреваться медленнее, чем находящийся возле брызговика. Форсунки на капоте всегда будут чуть теплее, чем те, которые спрятаны в жабо. Отметим также, что как автопроизводители, так и пользователи часто применяют различные меры для поддержания омывайки в теплом состоянии.

На некоторых машинах бачок омывайки соседствует с системой охлаждения мотора, подогреваясь горячим антифризом. Все это говорит о том, что зацикливаться на каких-то испарениях спирта не стоит. Единственная возможная ситуация, при которой в такой «доработке» есть хоть какой-то смысл, – это автомобиль гипотетического владельца, который изредка ездит по идеально чистым зимним дорогам, практически не пользуясь стеклоомывателем. Но это, скорее, из области фантастики. «За рулем» рассказал, как правильно хранить летние шины зимой, если они не на дисках.