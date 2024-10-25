Haval заявил о расширении производственных мощностей в России

Haval увеличивает производство в России до 200 тысяч машин в год. Исполнительный директор компании «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев заявил о расширении производственных мощностей на заводе, производящем автомобили китайского бренда Haval (входит в концерн Great Wall Motor).

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До сих пор предприятие могло выпускать до 150 тысяч машин в год, но после модернизации производства возможности увеличатся до 200 тысяч автомобилей в год.

По словам Акифьева, основная доля инвестиций в расширение мощностей была произведена в течение этого года. Но объём вложений он не стал раскрывать.

Производство стартовало в 2019 году. В настоящее время на конвейере собираются модели Haval Jolion, Dargo, F7 и H3. По итогам прошлого года предприятие произвело около 100 тысяч автомобилей. С января по сентябрь текущего года в России было продано 136 410 новых автомобилей Haval, что практически вдове превышает показатели 2023 года.

Стоит отметить, что именно этот китайский бренд лидирует среди всех иномарок, реализуемых в России, и уступает первую позицию по продажам только отечественной LADA.