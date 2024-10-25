Камеры ЦОДД в Москве зафиксировали 17,6 млн нарушений скоростного режима с начала года

С начала 2024 года дорожные камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) зафиксировали 17,6 млн нарушений скоростного режима. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«17,6 млн нарушений скоростного режима зафиксировали камеры ЦОДД с начала года. Это более одного штрафа на каждого москвича, ведь население Москвы составляет более 13 млн. Штраф за нарушение скорости составляет от 500 руб. до 5 тыс. руб. в зависимости от величины превышения», – говорится в материале.

Также, помимо нарушений скоростного режима, что составляет 54% от всех видов нарушений, в антирейтинг попали нарушение пересечения сплошной линии разметки (15% или 4,9 млн случаев), нарушение требований дорожных знаков (8% или 2,6 млн случаев), движение по полосе для городского транспорта (5% или 1,6 млн случаев).

Второе место занимает группа нарушений «водитель». Она составляет 11% или 3,6 млн случаев. В нее входит несколько видов нарушений: нарушение правил применения ремней безопасности водителей (74% или 2,6 млн фиксаций), нарушения правил пользования телефоном (16% или 600 тыс. фиксаций), нарушение правил применения ремней безопасности пассажирами (6% или 230 тыс. фиксаций) и езда без фар (4% или 158 тыс. фиксаций).

«Сегодня в городе установлено 3,8 тыс. комплексов фотовидеофиксации, которые распознают нарушения на дорогах. Они размещены в местах аварийности и там, где водители часто нарушают ПДД. Продолжаем развивать системы фотовидеофиксации и следить за безопасным движением в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря этому столица остается одним из самых безопасных городов для всех участников дорожного движения», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.