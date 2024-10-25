Стало известно, как именно нейросеть распознает автомобили без регистрационных знаков

Директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК «Урбантех» Александр Домбровский рассказал «Российской газете», как с помощью камер можно выявить скрытый номер.

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«Нейросеть определяет идентичность автомобилей за счет анализа мелких внешних признаков, таких как трещины на лобовом стекле, дефекты на кузове, наклейки, наличие или отсутствие багажника, а также цвет салона, колесные диски или характерные загрязнения», — сказал эксперт.

По его словам, алгоритм распознавания транспорта без регистрационных знаков прост: автомобиль проезжает первую камеру, которая с помощью нейросети его распознает и фиксирует в определенном месте. Далее в работу вступает анализ данных со второй камеры — в момент, когда автомобиль проехал уже с не скрытым знаком.

Благодаря этому удается обнаружить водителей, которые под первой камерой скрыли госномер, а под второй камерой номер был уже не скрыт.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за скрытые номера на автомобиле.

Согласно документу, наказание за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 до 1,5 года лишения водительских прав. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 1–3 месяца.

Также введено лишение водительских прав на срок до 1,5 года за повторное управление автомобилем без номерных знаков.