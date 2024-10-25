В выходные водителей ждут массовые облавы ГИБДД

На дорогах России пройдут усиленные рейды Госавтоинспекции. Как стало известно редакции Quto, профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» пройдут 25-27 октября во многих регионах нашей страны. В рамках рейдов инспекторы ДПС будут «отрабатывать» водителей, которые сели за руль автомобиля нетрезвыми. Впрочем, без внимания также не останутся другие нарушения.

Массовые облавы ГИБДД, как называют рейдовые мероприятия водители, разом пройдут: в Брянской, Калужской, Пензенской и Ульяновской областях, а также республиках Коми и Крым.

«В рамках рейдов будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения», — уточняют пресс-службы региональных управлений Госавтоинспекции УМВД России.

При этом начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Сергей Хранцкевич призвал всех участников дорожного движения быть бдительными.

Если человек (неважно, водитель или пешеход) увидел неадекватного водителя, нужно немедленно оповестить правоохранительные органы: такое поведение поможет сохранить жизни людей, включая самого нарушителя.

Кстати, ГИБДД готовит для водителей новые ограничения: в ведомстве предложили запретить установку нештатных двигателей и другие популярные разновидности тюнинга.