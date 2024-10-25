Названы машины, которые чаще всего разбивали в «тотал» в России

В России в первой половине 2024 года на BMW 5 Series пришлась наибольшая доля машин, которые после ДТП оказались не подлежащими восстановлению — 2,32%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов компании «АльфаСтрахование».

Фирма провела исследование и выяснило, какие машины чаще всего разбивали в «тотал» (полная гибель автомобиля) в указанный период. На второй строчке расположилась Audi Q3 с результатом 2,04%, на третьей — Kia Optima (1,52%). Также в рейтинг попали Chery Tiggo, Mercedes-Benz E-Class, Infiniti QX, BMW X4, Volkswagen Polo, Mercedes-Benz GLE и Toyota Corolla.

Во Владимирской области зафиксировано наибольшее число таких аварий с начала года. Также в рейтинге оказались Смоленская область, Республика Мордовия, Тверская область, Курганская область, Республика Коми.

Ранее американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) сообщил, что в рейтинг самых безопасных автомобилей вошла 71 машина. Показатель в полтора раза больше, чем годом ранее. Больше всего призов завоевал автоконцерн Hyundai, в который также входят марки Kia и Genesis.