Московских водителей призвали поменять резину

Температура воздуха в Москве приблизилась к отметке, когда пора менять летнюю резину на зимнюю. Призыв к столичным водителям посетить шиномонтаж с перечислением пяти причин не затягивать с этим опубликовал Telegram-канал Дептранса города.

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В записи отмечается, что мокрый снег ухудшает сцепление с дорогой, температуры около нуля приводят к образованию гололедицы, тормозной путь в этих условиях увеличивается, машину может занести, а короткий световой день увеличивает риски в оценке ситуации на дороге.

Статистика Центра организации дорожного движения (ЦОДД) за последний год показывает, что в ноябре аварий в среднем на 37 процентов больше, чем в зимние месяцы.

Ранее в Роскачестве объяснили, что летние шины теряют свои свойства по надежному сцеплению с дорогой при температуре ниже плюс семи градусов по Цельсию. Они становятся слишком жесткими, что приводит к снижению устойчивости автомобиля.

При этом эксперты советуют выбирать фрикционные зимние шины, которые обеспечивают более высокую устойчивость на мокром и сухом асфальте и создают меньше шума.