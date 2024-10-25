Дилер рассказал, что будет с авторынком после повышения ключевой ставки ЦБ

Директор департамента продаж финансовых услуг ГК Рольф Ольга Бойко рассказала "Российской газете", что будет с авторынком после решения ЦБ России повысить ключевую ставку на два процентных пункта.

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"Повышение ключевой ставки до 21% несомненно окажет влияние на рынок автокредитования и продажи автомобилей в целом. Основные продажи как новых автомобилей, так и с пробегом сейчас происходят с использованием заемных средств. Отмечу, что сегодня кредитные ставки и так находятся на высоком уровне и дальнейшее их увеличение непременно приведет к охлаждению спроса. Ситуацию усугубляют и новые требования к заемщикам в части ПДН (предельно долговой нагрузки), что влияет на уровень одобрения и, как следствие, выдачу самого кредита. Частично поддерживать рынок новых автомобилей будут более лояльные условия в рамках программ производителей и субсидирование части процентов по кредиту самими дистрибьюторами", - отметила Бойко.

Ранее стало известно, что за 10 лет автомобили в России подорожали втрое.