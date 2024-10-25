Компания JAC привезет в Россию новый электрический хэтчбек E30X.

© JAC

Китайская компания JAC объявила об изучении российского рынка электромобилей с перспективой вывести на него новую модель – городской хэтчбек E30X. В компании рассказали, что российский рынок электрокаров «демонстрирует неуклонный стабильный рост».

Точные сроки появления E30X в РФ пока не определены. Сейчас JAC E30X официально продается в Белоруссии. Электрокар оснащен 136-сильным электромотором и способен проезжать до 405 км либо 505 км по циклу CLTC в зависимости от модификации.

Длина автомобиля равна 4025 мм при колесной базе 2620 мм. Цена машины начнвется от 63,9 тыс. белорусских рублей (1,9 млн российских рублей в переводе). Если JAC E30X появится в России, то он не станет дебютным электрокаром марки на рынке РФ. Так, с 2020-го по 2022-й в стране официально продавался электромобиль JAC iEV7S, который поставлялся с казахстанского завода «Сарыаркаавтопром». Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.