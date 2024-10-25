В Госдуме призвали пустить инвалидов на «выделенки»

В Госдуме хотят пустить инвалидов на выделенные полосы. Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился в МВД и Минтранс с предложением разрешить автомобилям инвалидов ездить по выделенным для общественного транспорта полосам.

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Политик отметил, что разрешить передвигаться нужно легковым автомобилям, за рулём которых сидят инвалиды, либо тем, кто перевозит инвалидов. Льгота должна даваться только после внесения машины в соответствующий реестр.

По мнению автора инициативы, нововведение позволит гражданам с ограниченными возможностями экономить время в пути и не стоять в пробках. В итоге повысится транспортная доступность лечебных, социальных, образовательных и прочих учреждений.

Сегодня по «выделенкам» может передвигаться только городской общественный транспорт, такси и школьные автобусы. Всем остальным грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей. При этом для Москвы и Санкт-Петербурга наказание строже — 3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в РФ для инвалидов хотят отменить транспортный налог . На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, предполагающий отмену транспортного налога на автомобили, которые принадлежат гражданам с ограниченными возможностями. По мнению автора инициативы, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, в данном случае машины служат, помимо прочего, техническим средством реабилитации.