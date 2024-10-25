В Госдуме призвали пустить инвалидов на «выделенки»
В Госдуме хотят пустить инвалидов на выделенные полосы. Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился в МВД и Минтранс с предложением разрешить автомобилям инвалидов ездить по выделенным для общественного транспорта полосам.
Политик отметил, что разрешить передвигаться нужно легковым автомобилям, за рулём которых сидят инвалиды, либо тем, кто перевозит инвалидов. Льгота должна даваться только после внесения машины в соответствующий реестр.
По мнению автора инициативы, нововведение позволит гражданам с ограниченными возможностями экономить время в пути и не стоять в пробках. В итоге повысится транспортная доступность лечебных, социальных, образовательных и прочих учреждений.
Сегодня по «выделенкам» может передвигаться только городской общественный транспорт, такси и школьные автобусы. Всем остальным грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей. При этом для Москвы и Санкт-Петербурга наказание строже — 3 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в РФ для инвалидов хотят отменить транспортный налог . На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, предполагающий отмену транспортного налога на автомобили, которые принадлежат гражданам с ограниченными возможностями. По мнению автора инициативы, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, в данном случае машины служат, помимо прочего, техническим средством реабилитации.