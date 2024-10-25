Начались продажи нового Geely Monjaro

В Китае стартовали продажи обновлённого Geely Xingyue L, известного на нашем рынке как Monjaro. Кроссовер не получил радикальных изменений, но кое-какая "работа над ошибками" компанией была проведена.

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Внешне новинку можно отличить по решётке радиатора с выпуклыми вертикальными ламелями, которые пришли на смену вогнутым. Примечательно, но такой же процесс, только в обратном порядке, был с Volvo XC90. Volvo, напомним, теперь контролируется Geely.

Ещё одна малозаметная деталь Monjaro 2025 года - другой шильдик со светлыми сегментами, образующими его. Традиционно при смене модельного года были добавлены новые варианты колёсных дисков.

Главная салонная метаморфоза - центральный тоннель: он стал выше, лишился ручки с пассажирской стороны, получил новый селектор, который окружён перекомпонованными физическими клавишами. Под воздуховодами теперь нет ряда клавиш, поэтому кнопка запуска двигателя переехала ближе к рулю.

Цвета отделки - бежевый и коричневый. Комфорт задних пассажиров увеличен благодаря появлению у дивана электропривода регулировки наклона спинки.

Техника Xingyue L осталась прежней: турбомотор 2.0 литра (238 л.с., 350 Нм) и 8-диапазонный "автомат". Однако в топовой полноприводной версии теперь появились адаптивные амортизаторы с тремя режимами работы. Версии с 218-сильным двигателем в паре с DCT в новый модельный год не перешли.

Цены на новинку - 170-180 тысяч юаней. И это означает, что при минимальных, на первый взгляд, изменениях кроссовер в некоторых комплектациях стал дороже: дореформенный "Монджаро" в аналогичных версиях стоит 158-185 тысяч юаней.

В России купить Geely Monjaro можно за 4 327 000-4 933 000 рублей, кроссовер представлен только с системой полного привода и 238-сильным двигателем в паре с "автоматом".