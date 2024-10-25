На российских автономерах появился новый региональный код

В Краснодарском крае на автомобильных номерах появится новый код. Изначально кубанский транспорт можно было отличить по куду 23, но затем автомобили из этого региона имели регистрационные знаки, оканчивающиеся на 93, 123 и 193 (последний вариант применяется до сих пор).

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Появление нового регионального кода вполне объяснимо: жители Кубани ставят на учёт транспорт весьма активными темпами. Как ранее сообщил глава краевого центра Евгений Наумов, в одном только Краснодаре количество транспортных средств по итогам 2023 года выросло сразу на 18%.

В свою очередь, губернатор региона Вениамин Кондратьев, подводя итоги прошлого года, отметил, что норматив транспорта на дорогах края оказался превышен на рекордные 110%. По его словам, пробки стали привычным явлением для Сочи, Краснодара и Новороссийска.

Кстати. Те, кто регулярно ездит по трассе М-12 «Восток», наверняка заметили такую тенденцию: автомобилисты, что принципиально не платят за проезд, начали закрывать номера своих машин полностью. Редакция Quto решила выяснить, с чем это связано.