ЦОДД назвал количество «писем счастья» за скорость в 2024 году

Раскрыто число оштрафованных за превышение скорости водителей в Москве. С начала 2024 года дорожные камеры, установленные на столичных дорогах, зафиксировали 17,6 млн случаев превышения скорости. В московском департаменте транспорта уже отметили, что это нарушение является самым популярным, на него приходится 54% от всех «писем счастья».

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«17,6 млн нарушений скоростного режима зафиксировали камеры ЦОДД с начала года. Это более одного штрафа на каждого москвича. Штраф за нарушение скорости составляет от 500 до 5 тысяч руб. в зависимости от величины превышения», — заявили в Дептрансе.

Помимо этого, 15% водителей оштрафованы за пересечение сплошной разметки (4,9 млн штрафов), 8% за нарушение требований дорожных знаков (2,6 млн штрафов), 5% за движение по выделенной полосе (1,6 млн штрафов).

Кроме того, 11% (3,6 млн) от всех выписанных камерами «писем счастья» приходится на категорию «водитель». Из них 2,6 млн штрафов (74%) выписано за непристёгнутый ремень безопасности, 600 тысяч постановлений (16%) за использование смартфона во время езды, 230 тысяч (6%) за непристёгнутых пассажиров, а 158 тысяч (4%) за выключенные фары.