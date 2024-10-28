Названы автомобили, которые невозможно восстановить по страховке после ДТП

В России установили, что чаще всего в так называемый "тоталь" разбивается BMW 5. То есть именно этот автомобиль невозможно восстановить за установленные страховым договором деньги.

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Такой вывод сделало "АльфаСтрахование" по итогам анализа случаев по полисам каско в первом полугодии 2024 г.

Примечательно, что самое большое количество подобных аварий произошло с начала года во Владимирской области.

Итак, согласно их статистике, 2% инцидентов с последующей утилизацией автомобиля произошло с Audi Q3. Kia Optima попадала в такие ДТП в 1,5% случаев.

Компания даже представила своеобразный топ марок машин, которые бьются на дорогах страны до не подлежащего восстановлению состояния.

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Что касается регионов, где чаще всего происходят тотальные ДТП, то на первом месте оказалась Владимирская область. Но втором расположилась Смоленская область, на третьем - Республика Мордовия.

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Увы, но зачастую страховщики устанавливают возможность возмещения убытка исходя из лимита выплат по каско. Если оценка эксперта превышает 75 процентов, то машина признается уничтоженной. Даже в том случае, когда у нее повреждено крыло, но сумма выплаты не покрывает трех четвертей расходов на его восстановление. Это обычная практика. В такой ситуации могут помочь только профессиональные юристы.