Названы автомобили, которые невозможно восстановить по страховке после ДТП
В России установили, что чаще всего в так называемый "тоталь" разбивается BMW 5. То есть именно этот автомобиль невозможно восстановить за установленные страховым договором деньги.
Такой вывод сделало "АльфаСтрахование" по итогам анализа случаев по полисам каско в первом полугодии 2024 г.
Примечательно, что самое большое количество подобных аварий произошло с начала года во Владимирской области.
Итак, согласно их статистике, 2% инцидентов с последующей утилизацией автомобиля произошло с Audi Q3. Kia Optima попадала в такие ДТП в 1,5% случаев.
Компания даже представила своеобразный топ марок машин, которые бьются на дорогах страны до не подлежащего восстановлению состояния.
Что касается регионов, где чаще всего происходят тотальные ДТП, то на первом месте оказалась Владимирская область. Но втором расположилась Смоленская область, на третьем - Республика Мордовия.
Увы, но зачастую страховщики устанавливают возможность возмещения убытка исходя из лимита выплат по каско. Если оценка эксперта превышает 75 процентов, то машина признается уничтоженной. Даже в том случае, когда у нее повреждено крыло, но сумма выплаты не покрывает трех четвертей расходов на его восстановление. Это обычная практика. В такой ситуации могут помочь только профессиональные юристы.