Появилось первое изображение новой Lancia Gamma

Марка Lancia показала первое изображение новой модели Gamma. Ранее о ней говорили как об электрическим фастбеке, способном на одной зарядке проехать до 700 километров. У Gamma будет общая с Peugeot e-3008, e-5008 и Opel Grandland платформе, а внешне она будет напоминать концепт Pu+Ra HPE.

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Новая Lancia Gamma — это, по всей видимости, тот самый флагман, о котором итальянцы вкратце рассказывали в 2023 году. Модель будет построена на платформе STLA Medium и по плану встанет на конвейер исторического завода Fiat в Мелфи в 2026-м. По типу кузова это будет фастбек, причем полностью электрический, с запасом хода до 700 километров, передним либо полным приводом.

Дизайн будущих «Лянч» обрисовал концепт Pu+Ra HPE, затем — новый Ypsilon. Всю эту эклектику называют сочетанием форм культовых моделей прошлого с последними трендами в области архитектуры, моды и интерьеров. В салоне Gamma с помощью тщательно подобранных цветов и материалов обещают создать атмосферу итальянской гостиной, и использовать для этого будут в том числе вторсырье.

© Lancia

Оригинальную «Гамму» выпускали с 1976 по 1984 год (такое же имя носила модель 1910 г.). У неё была переднемоторная компоновка, передний привод и два типа кузова: четырехдверный фастбек и купе. Изначально для модели планировали двигатели V6, но в итоге остановились на оппозитных «атмосферниках» 2.0 и 2.5, развивающих 115/120 и 140 лошадиных сил соответственно. Коробок было две: пятиступенчатая «механика» и четырехдиапазонный автомат.