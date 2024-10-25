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Стало известно, как Южная Корея зарабатывает на японских авто в России

Корейские компании научились зарабатывать в РФ на японских подержанных автомобилях, которые официально не привозят на отечественный рынок. Об этом сообщает "Автовзгляд".

Стало известно, как Южная Корея зарабатывает на японских авто в России
© РИА Новости

По данным портала, южнокорейский порт Сохчо долгое время был одним из центров, через который проходил поток японских автомобилей с пробегом. В 2009 году он значительно снизился. Однако за последнее время Южная Корея вновь нарастила экспорт авто с японского вторичного рынка.

Как выяснило издание, корейская компания Glory Mobility начала активно привозить подержанные японские авто в страны Центральной Азии (так говорится в документах) через Владивосток. Однако на практике машины город не покидают, оставаясь в России. До этого стало известно, что с января по август 2024 года россияне при выборе машины на вторичном рынке чаще всего проверяли историю эксплуатации компактных кроссоверов Volkswagen Tiguan.

Доля в запросах у Volkswagen Tiguan составила 3,57%. На втором месте идет Kia Sportage с долей 3,52%, третью строчку занял Toyota RAV4 (3,04%), а четвертую — Renault Duster (2,85%). На пятом месте оказался Nissan Qashqai (2,83%).

Как заявил руководитель развития бизнеса "Автотеки" Константин Болдырев, в ближайшем будущем рейтинг изменится из-за того, что на рынке появилось большое количество китайских автомобилей.

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