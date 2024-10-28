Rolls-Royce сделал Phantom в стиле «Голдфингера»

Компания Rolls-Royce выпустила Phantom, как у Голдфингера. Седан буквально напичкан отсылками к фильму 1964 года. Например, он имеет двухцветный кузов, как киношный Phantom III; номер AU 1; а также уникальную статуэтку Spirit of Ecstasy. Тираж Phantom Goldfinger — один экземпляр.

© Motor.ru

Следом за Aston Martin, представившим по случаю 60-летия фильма «Голдфингер» особую версию DB12, к празднованию юбилея выхода картины присоединился Rolls-Royce. Седан Phantom Goldfinger выполнен в стилистике Phantom III Sedanca de Ville главного антагониста Джеймса Бонда, Аурика Голдфингера. Осылкой к фильму служит даже статуэтка Spirit of Ecstasy. Она будто бы сделана из золота, скрытого под слоем серебра, что является намеком на контрабанду, которую Голдфингер прятал в кузове своей машины.

© Rolls-Royce

Дальше — больше. На центральной консоли установлен скрытый сейф с подсвеченной моделькой Speedform из 18-каратного золота. На золотой пластине в перчаточном ящике выгравирована знаменитая цитата Голдфингера: «Это золото, мистер Бонд. Всю свою жизнь я был влюблен в его цвет, его блеск, его божественную тяжесть». На порогах, выглядящих как слитки золота, используется оригинальный шрифт из фильма. А ещё здесь есть табличка с VIN-номером, заканчивающимся цифрами 007.

© Rolls-Royce

Галерея, так называется пространство на передней панели, которое используют для демонстрации изысканных работ дизайнеров Rolls-Royce, выполнена из нержавеющей стали. Методом ваакумного напыления на неё нанесено темное покрытие, а затем с помощью гравировки нарисована карта с изолиниями, напоминающими контуры перевала Фурка. Сам перевал золоченный, и освещают его 719 «звезд» потолка Starlight Headliner, расположенных так же, как в последний день съемок в Швейцарии — 11 июля 1964 года.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

Для отделки салона Phantom Goldfinger использована темно-синяя кожа и шпон орешника. Деревянные столики на спинках задних сидений украшает инкрустация в виде выдуманной карты Форта-Нокс — хранилища золотого запаса США. Её создание заняло полгода, и за это время дизайнеры придумали больше трех разных вариантов. Также для машины изготовили золотую клюшку-паттер (очередная отсылка к «Голдфингеру») и проектор для багажника, похожий на маячок-трекер, использовавшийся Бондом для поиска злодея. В качестве финального штриха «Фантому» достался соответствующий тематике номерной знак — киношный AU 1.