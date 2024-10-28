Ferrari выпускает запчасти для спорткаров, которые не производит уже десятилетия

Компания Ferrari пожизненно обеспечивает владельцев своих спорткаров оригинальными запчастями. При этом итальянский бренд намеренно ограничивает продажи новых моделей. К примеру, кроссовер Purosangue в прошлом году разошелся тиражом в 13 663 экземпляров, что составляет примерно 20 процентов от возможных объемов продаж. Таким образом компания из Маранелло подчеркивает отсутствие стремления к массовому производству, а также заботу о своих клиентах.

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Коммерческий директор Ferrari Энрико Галлиера рассказали, что компания хранит техническую документацию почти на все когда-либо построенные автомобили. В случае необходимости итальянские инженеры могут изготовить новые запчасти даже для классических моделей бренда. При этом современные комплектующие для старых машин создаются при помощи 3D-печати, а также других современных технологий.

Топ-менеджер компании подчеркнул, что, приобретая Ferrari, клиенты могут наслаждаться автомобилями на протяжении 10, 15 или даже 50 лет. Поэтому покупатели могут быть уверены, что они смогут купить любой механический или электрический компонент при первой же необходимости. Помимо восстановления оригинальными запчастями для автомобилей Ferrari доступны фирменные программы улучшения заводских характеристик.

Несколько лет назад Toyota начала продавать оригинальные комплектующие для старых Supra. Японский бренд решил поддержать владельцев сразу двух поколений культовой модели.