Посмотрите на самый узкий в мире Jeep Wrangler. Он шириной с мотоцикл
В Марокко нашли самый узкий в мире Jeep Wrangler. Невероятно странный внедорожник разработали для одного из местных автомобильных коллекционеров. Примечательно, что в движение машину приводит заводской шестицилиндровый мотор. Однако непонятно, как конструкторы сумели втиснуть агрегат под капот такого внедорожника.
За основу проекта тюнеры взяли стандартный Jeep Wrangler прошлого поколения. На первый взгляд, кажется, что фотографии внедорожника созданы с помощью нейросетей. Однако инженерам, действительно, пришлось постараться, чтобы изготовить машину шириной около метра. В процессе работы тюнеры разрезали автомобиль продольно, вытащили центральную секцию кузова и шасси, а затем приварили обратно друг к другу оставшиеся части.
Самый узкий Jeep Wrangler лишился фирменной решетки радиатора, но получил практически сдвоенные передние фары. В салоне машины может разместиться водитель и пассажир позади него. Удивительно, но инженеры сумели разместить под капотом автомобиля 3,6-литровый V6 мощностью 280 лошадиных сил, которым Wrangler оборудуют на заводе. Кроме того, модель обули во внедорожные покрышки.
Другой необычный автомобиль продавали в России в позапрошлом году. Тогда за лимузин, построенный на базе Daewoo Matiz, просили менее 200 тысяч рублей.