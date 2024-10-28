В Марокко нашли самый узкий в мире Jeep Wrangler. Невероятно странный внедорожник разработали для одного из местных автомобильных коллекционеров. Примечательно, что в движение машину приводит заводской шестицилиндровый мотор. Однако непонятно, как конструкторы сумели втиснуть агрегат под капот такого внедорожника.

© Motor.ru

За основу проекта тюнеры взяли стандартный Jeep Wrangler прошлого поколения. На первый взгляд, кажется, что фотографии внедорожника созданы с помощью нейросетей. Однако инженерам, действительно, пришлось постараться, чтобы изготовить машину шириной около метра. В процессе работы тюнеры разрезали автомобиль продольно, вытащили центральную секцию кузова и шасси, а затем приварили обратно друг к другу оставшиеся части.

© TheDrive

Самый узкий Jeep Wrangler лишился фирменной решетки радиатора, но получил практически сдвоенные передние фары. В салоне машины может разместиться водитель и пассажир позади него. Удивительно, но инженеры сумели разместить под капотом автомобиля 3,6-литровый V6 мощностью 280 лошадиных сил, которым Wrangler оборудуют на заводе. Кроме того, модель обули во внедорожные покрышки.

Другой необычный автомобиль продавали в России в позапрошлом году. Тогда за лимузин, построенный на базе Daewoo Matiz, просили менее 200 тысяч рублей.