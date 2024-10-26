Разработчик летающих такси Lilium объявил о банкротстве ключевых «дочек»

Немецкий стартап Lilium, известный своими разработками в сфере воздушных такси, столкнулся с резким падением стоимости акций на 61% в четверг, пишут СМИ. В своем отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США Lilium сообщил, что его основные дочерние компании, Lilium GmbH и Lilium eAircraft GmbH, готовятся подать заявление о банкротстве в соответствии с немецким законодательством из-за недостатка средств для продолжения деятельности.

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Несмотря на попытки обеспечить заем на 100 миллионов евро, включая запрос на 50 миллионов евро государственной помощи у правительства Германии, а позже и у Баварии, привлечь необходимые средства не удалось.

После объявления акции Lilium достигли нового годового минимума, закрывшись на уровне около 20 центов за акцию. Банкротство дочерних компаний может привести к исключению компании с Nasdaq или приостановке торгов.