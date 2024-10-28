Бывший партнер АвтоВАЗа пожаловался на потерю конкурентоспособности. Управляющий директор марки Dacia в Юго-Восточной Европе Михай Бордяну откровенно рассказал о ситуации, в которую попала «дочка» концерна Renault в Румынии. Топ-менеджер признал: высокие затраты на энергоносители, инфляция, растущие расходы на зарплаты делают страну менее привлекательной для промышленных инвестиций, а Dacia теряет конкурентоспособность.

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Михай Бордяну подтвердил, что в Румынии электроэнергия дороже, чем в Западной Европе и промышленники совместно с Минэнерго пытаются решить эту проблему. Топ-менеджер Dacia подчеркнул, что речь идёт о задаче национального уровня: страна становится всё менее конкурентоспособной, а инвесторов отпугивает отсутствие финансовой предсказуемости.

Впрочем, управляющий директор Dacia в Юго-Восточной Европе отметил улучшение автомобильной и железнодорожной инфраструктуры: строительство ведется ускоренными темпами. Также повышение стоимости электроэнергии пока не сказывается на продажах румынской марки: по итогам девяти месяцев 2024 года удалось продать более полумиллиона «бюджетников», что на полтора процента превышает показатели 2023 года.

До 2022 года и Dacia, и Lada входили в концерн Renault, причём оба бренда курировал один топ-менеджер. Стратегией французской фирмы планировалась взаимная унификация будущих моделей АвтоВАЗа, Renault и Dacia, постепенный отказ от российских платформ и переход на единую архитектуру CMF-B.