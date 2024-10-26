Названа неожиданная причина отказа чиновников пересесть на Lada Aura

Российские чиновники не захотели пересаживаться на Lada Aura из-за целого ряда неудобств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Он напомнил, что "АвтоВАЗ" подчеркивал, что его новинка подойдет для использования госструктурами.

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"Только чиновники оказались к этому не готовы. Места для воздуховодов сзади не нашлось — оставили без них. Важные персоны испугались, что в костюмах и рубашечках вспотеют и придут на переговоры с мокрой спиной — будет стыдно", - говорится в публикации.

Кроме того, в новой модели "АвтоВАЗа" отсутствует климат-контроль, а кондиционер есть только со стороны водителя. Также чиновники пожаловались на большие габариты автомобиля, которые создают лишние неудобства на парковке у Госдумы. Среди прочих неудобств оказались короткий подлокотник, один USB-порт, отсутствие столика для ноутбука и т.д.

Россияне стали покупать подержанные Lada вместо «корейцев»

До этого "АвтоВАЗ" представил седан Lada Aura, цена которого в максимальной комплектации превысит 3 млн рублей. Его планируют поставлять в госструктуры и предлагать частным клиентам, в том числе для поездок с личным водителем. О том, что представляет собой первый премиальный автомобиль из Тольятти, сделанный из дешевой Vesta, – читайте в материале "Газеты.Ru".