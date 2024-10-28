На крышу нового Zeekr Mix сбросили груз массой 2,2 тонны, и вот зачем. Премиум-бренд Geely наглядно продемонстрировал прочность кузова однообъёмника без центральной стойки. Чтобы у покупателей не было сомнений в безопасности, Zeekr Mix испытали не по методикам краш-тестов: один из прототипов ударили вбок 1,7-тонной тележкой на скорости 60 км/ч, на другой экземпляр скинули 2,2-тонный контейнер с высоты четырёх метров.

© Motor.ru

Zeekr Mix появился в продаже на этой неделе после полугодовой паузы. Особенностью новинки является кузов без центральной стойки: благодаря такой конструкции ширина проёма впечатляет, а передние кресла можно повернуть на угол до 270 градусов без ущерба функционалу. Единственным спорным моментом могла быть пассивная безопасность, и Zeekr креативно показал, что бояться нечего.

© Zeekr

Краш-тесты провели таким образом, чтобы показать самые негативные сценарии. Удар между дверей электромобиля выше порога тележкой со скоростью 60 км/ч не предусмотрен институтами из Европы, США или Китая, но благодаря специальной конструкции дверей с дополнительными поперечными усилителями манекены не получили опасных травм, а салон деформировался умеренно.

Тест контейнером Zeekr Mix тоже выдержал успешно: всё дело в особо прочных стойках кузова. Они изготовлены из металла горячей штамповки, выдерживают давление 2000 МПа, а жесткость кузова на кручение составляет 37 600 Нм/градус. Для сравнения показатель BMW X5 — 31 700 Нм/градус. Zeekr утверждает, что Mix на треть прочнее среднестатистического минивэна.

Инновации не синоним высокой цены: Zeekr Mix оказался на треть дешевле минивэна 009, и даже топ-версия стоит в пределах 300 тысяч юаней (42 тысячи долларов). Пресс-релизы для иностранных сайтов намекают, что экспортные перспективы кроссвэна определены, открытым остаётся только вопрос сроков. Вероятно, за рубежом модель появится в 2025 году.