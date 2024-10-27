Глава Ford раскрыл, на каком китайском автомобиле ездит уже полгода

В беседе с телеведущим Робертом Ллевелином гендиректор «голубого овала» Джим Фарли заявил, что специально привёз в США новейший Xiaomi SU7! Глава Ford подчеркнул, что ездит на китайском электромобиле ежедневно уже полгода и не хочет от него отказываться. Фарли назвал продажи Xiaomi фантастическими, ведь молодой бренд ежемесячно реализует по 20 тысяч электрокаров.

Джим Фарли проговорил, что обычно упоминать конкурентов в превосходных эпитетах не принято, но в данном случае Ford и Xiaomi не соперники, по крайней мере в США. Электрокар новой марки пока не продаётся за пределами Китая, а Северная Америка ввела заградительные пошлины против автопрома из Поднебесной, поэтому обычные американцы не смогут составить своё мнение о SU7.

Любопытно, что Фарли ездит на автомобиле, который Ford ввез в США в обход существующих правил, то есть для автогиганта было сделано исключение. У автопроизводителей по всему миру есть возможность упрощенного учёта прототипов и ввоза интересных моделей конкурентов, так что Джим Фарли в какой-то мере пользуется служебным положением. При этом босс «голубого овала» не впервые восхищается автопромом КНР.

Месяц назад американские журналисты выяснили, что Джим Фарли и финансовый директор Ford Джон Лоулер оказались под впечатлением от Shenlan (Deepal) S7 — электрокроссовера концерна Changan. Однако высокие оценки китайского автопрома с точки зрения потребителя не мешают Фарли называть конкурентов экзистенциальной угрозой для США.