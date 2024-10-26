Федеральная служба охраны закупила роскошные китайские минивэны

В гараже спецслужбы появились ранее невиданные однообъёмники

© Motor.ru

В Казани на саммите БРИКС в кортеже Председателя КНР Си Цзиньпина был замечен Hongqi HQ9 с номерами е***кх с московским кодом. Месяц назад аналогичный минивэн с проблесковым маячком синего цвета засветился в Москве. Любопытно, что с российского сайта Hongqi модель HQ9 убрали, хотя год назад премиум-бренд китайского концерна FAW объявил о начале продаж в нашей стране.

Hongqi HQ9 — роскошный 5,2-метровый семиместный минивэн, который конструктивно близок к Toyota Alphard. Двигатель расположен поперечно, привод передний, подвеска пружинная. У машин для российского рынка 2,0-литровый турбомотор (252 силы) сочетается с 8-ступенчатым автоматом. Минивэнов 2024 года выпуска в наличии нет, зато у дилеров достаточно вариантов 2022-2023 годов.

© nomerogram.ru

Цены за год не выросли: базовый Hongqi HQ9 стоит 7,7 миллиона рублей, топ-версия обойдётся дороже примерно на миллион. Салон отнюдь не утилитарный: на втором ряду кресла с электроприводами, подогревом, вентиляцией и оттоманками, есть столики, панорамная крыша и отдельная зона климат-контроля. Третий ряд сидений может сдвигаться продольно.

В гараже Федеральной службы охраны минивэны HQ9 уже вторая модель Hongqi: ранее спецслужба закупила седаны H9. Также на пробу взят другой необычный минивэн: гибрид Voyah Dreamer. Однообъёмники Hongqi HQ9 закупают и другие госструктуры: к примеру, такая машина появилась в Аппарате постоянного представителя Главы Удмуртской Республики.