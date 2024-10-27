КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн

Телеграм-канал «Грузовики и вообще» выяснил, что на подходе терминальные (портовые) тягачи Galleon. Первый прототип такого грузовика соберут в начале 2025 года, опытно-промышленную партию ждут в течение 12 месяцев. Особенность новой линейки — оригинальная компоновка под передний или полный привод, специальная кабина с поворотным местом водителя-оператора.

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Из закрытой презентации КамАЗа можно сделать вывод, что портовый тягач будет оснащаться преимущественно российскими компонентами. Для модели Galleon заявлен локализованный дизель КамАЗ-667.310, отечественная автоматическая трансмиссия и раздаточная коробка, также в нашей стране будут собирать рамы. А вот шины, тягово-сцепное устройство и мосты планируют закупать в Китае.

Снаряженная масса базового тягача заявлена на уровне 7,5 тонны, опционально будет доступна девятитонная версия. Грузоподъёмность — до 33 тонн. В августе КамАЗ зарегистрировал новую «дочку» под этот вид бизнеса: юрлицо называется «КамАЗ — портовые машины». Сколько «Галеонов» автогигант рассчитывает выпускать в среднесрочной перспективе не уточняется: вероятно, больше подробностей появится после выпуска опытной партии.

После 2022 года автогигант активно вкладывается в новые ниши. В работе проекты общественного транспорта (автобусы, электробусы и троллейбусы), тяжелые карьерные самосвалы, беспилотные грузовики. Также не забывают про старую линейку К3: она до сих пор востребована и обновляется.