Стало известно, во сколько обойдется владение премиум-седаном Hongqi

Россиянам придется отдать за пять лет владения китайским премиум-седаном Hongqi H5 3,09 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

© Hongqi

В исследовании учитывались расходы, которые связаны с эксплуатацией и владением авто. НАПИ уточняет, что за год владельцам премиум-седана придется отдать 618,9 тыс. рублей. За месяц расходы составят 51,6 тыс. рублей, а за 1 км — 41,26 рублей. При этом за пять лет машина потеряет в цене 1,37 млн рублей.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» выходит с Lada Aura в новый класс, и этот автомобиль сейчас можно сравнить с китайским седаном Hongqi H5. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.