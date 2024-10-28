Президент Казахстана пересел на Aurus Senat

Еще один глава иностранного государства тихо пересел на Aurus Senat. На саммите БРИКС в Казани удлинённым отечественным седаном пользовался президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Из собственных источников «Мотору» стало известно, что это автомобиль, привезённый из Казахстана, тогда как большинство других лидеров использовали броневики, предоставленные российской стороной — Гаражом особого назначения.

© Motor.ru

Автомобиль Токаева отличается от «Аурусов» из парка Федеральной службы охраны: у него нет антенн спецсвязи, отсутствуют стробоскопы около переднего номера, а ещё у седана главы Казахстана оригинальные диски: такие стали ставить на «Сенаты» совсем недавно. Выдают принадлежность к государственным органам соседней страны и номера: серия относится к Службе государственной охраны Республики Казахстан.

© Сергей Ильин

До недавнего времени основным служебным автомобилем Касыма-Жомарта Токаева был бронированный Mercedes-Maybach S-Class: его в Казань тоже привезли, но немецкий седан был в резерве. Любопытно, что власти Казахстана о появлении российского Aurus в гараже президента не сообщили. Ранее на лимузины Senat пересели главы Туркменистана и Северной Кореи, также подобная машина подарена Королю Бахрейна.

Весной на Aurus пересел первый иностранный дипломат: в Москве у посла Ливии появился небронированный Senat с красными номерами. А вот обновлённые Aurus пока выпускают только для нужд ФСО: машины образца 2024 года ещё не получили даже федеральные министры.