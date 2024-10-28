Стало известно, сколько Lada Aura заказало Управление делами президента РФ

Выяснилось, сколько Lada Aura заказало Управление делами президента РФ. Тольяттинский портал Avtograd News утверждает, что три сотни экземпляров отправятся в столичное ФГБУ «Автотранспортный комбинат». Управление делами президента Российской Федерации получит товарные машины из первой серии, поэтому машины перед отгрузкой проходят «особо тщательный контроль качества». Получить российские седаны УДП может в ноябре.

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Месяц назад в Управлении делами президента РФ подтвердили, что заказали первую партию серийных Lada Aura. Однако число машин пресс-служба госучреждения не раскрыла. Зато известно, что стретч-седаны будут в стандартной комплектации: если речь идёт о варианте Techno, то стартовая цена составит 2,6 миллиона рублей. Нетрудно подсчитать, что бюджету закупка обойдётся примерно в 780 миллионов рублей.

В начале этого года Управление делами президента РФ получило около ста обычных седанов и универсалов Lada Vesta NG. Таким образом, после поставки новых Aura значительную долю автопарка учреждения станут составлять автомобили Lada. Вероятно, российские машины будут вытеснять немолодые Ford Focus/Mondeo и Hyundai Elantra/i40. Однако до полного «импортозамещения» далеко: в гараже УДП достаточно свежих Hyundai и Genesis.

По неофициальным данным чиновники не торопятся пересаживаться на Lada Aura. Функционерам не нравится отсутствие привычных для бизнес-класса опций комфорта, которых на автомобилях Lada из ранних партий точно не будет. Удастся ли в этот раз пересадить госслужащих на продукцию АвтоВАЗа покажет время.