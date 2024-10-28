Porsche значительно сократит дилеров после падения прибыли на 41%. Финдиректор компании Лутц Мешке подтвердил, что премиум-бренд перейдёт в режим жесткой экономии. Так специалист прокомментировал отчёт за третий квартал 2024 года, в котором зафиксировано падение операционной прибыли на 41 процент. Porsche пересмотрит стратегию исходя из обвала продаж в Китае и более медленного, чем ожидалось, перехода на электрокары.

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Проблемы со сбытом автомобилей вынудят Porsche значительно сократить дилерскую сеть — в первую очередь в Китае. Лутц Мешке подчеркнул, что «нужно смотреть фактам в лицо», и прогноз таков, что продажи Porsche в 2025 году ждёт стагнация. В последнее время немецкая марка ежегодно продавала более 300 тысяч машин, но теперь структуру затрат сформируют с учётом плана продаж 250 тысяч единиц.

Финдиректор Porsche полагает, что экономический кризис в Китае ударил по рынку роскоши, и это повлияло на общую статистику продаж компании. Отчётность тоже оставляет желать лучшего: в третьем квартале операционная маржа составила 10,7%, что намного ниже прогноза в 17-19%. Разворот китайских клиентов от немецких марок к местным молодым брендам ударил не только по Porsche, но и по Mercedes-Benz и BMW.

Все три автопроизводителя взяли курс на сокращение расходов, а жесткая конкуренция в Поднебесной вынуждает делать ставку на другие рынки. В случае с Porsche ситуация осложняется тем, что электромобили Taycan плохо продаются не только в Китае: двукратное падение спроса зафиксировано по всему миру.