Audi избавила дизельные S6 и S7 от «фейкового» выхлопа. Стало еще хуже. В Европе поменялся дизайн кормы «заряженных» моделей. Из конфигуратора можно сделать вывод: на смену бутафорским круглым патрубкам выпускной системы пришли «гладкие» вставки с заглушками, имитирующие диффузор. Сам выхлоп Audi S6 и S7 не поменялся: выводятся трубы за бампером снизу. Однако после отказа от «фальшивых» насадок «эски» стали похожи на электрокары.

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Компания Audi взяла курс на отказ от бутафорского выхлопа в середине июля: тогда представитель марки заявил, что такой дизайн выпускных систем не нравится клиентам. «Поддельные» насадки, не связанные с глушителем, действительно остались в прошлом, но при этом S6 и S7 лишились важного атрибута «заряженных» моделей.

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Любопытно, что апгрейд пока затронул только дизельные «эски» с турбомотором V6 3.0 TDI (349 сил, 700 Нм), а у бензиновых машин по ту сторону океана с мотором V6 2.9 (450 сил, 600 Нм) осталась имитация круглых выхлопных патрубков. Возможно, Audi поменяла корму дизельных версий перед отставкой: в 2025 году мощные моторы на «тяжёлом» топливе наверняка окажутся вне закона из-за ужесточения экостандартов.

У нового семейства Audi S5 привычные круглые патрубки выхлопа настоящие, а под капотом бензиновый турбомотор V6 3.0 (367 сил, 550 Нм) в тандеме с умеренно-гибридным «довеском». По традиции, «эски» бывают только с механическим полным приводом Quattro.