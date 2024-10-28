BMW откажется от тяжелого гибрида, разрабатывая новый M3. Руководитель отдела разработок М-подразделения Дирк Хеккер сообщил CarScoops.com, что следующее поколение «эмки» получит силовую установку с 48-вольтовым стартер-генератором. Новый BMW M3 сохранит рядный шестицилиндровый 3,0-литровый турбомотор, а ставка на умеренный гибрид означает, что проблем с лишним весом, за которые критиковали актуальный PHEV-гибрид M5 серии G90, не предвидится.

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Компания BMW подтвердила, что новое поколение M3 разрабатывается в двух вариантах: как электромобиль и как бензиновый седан с двигателем S58. Такой подход позволил сохранить силовую установку с ДВС с минимальным вмешательством: вероятно, электромотор будет добавлять всего 11 лошадиных сил и 200 Нм на разгонах.

И BMW M3 с «битурбошестёркой» и аналог с четырёхмоторной электрической силовой установкой будут базироваться на перспективной платформе Neue Klasse. Электрическая M3 ожидается в концу 2027 года, а следующее поколение бензинового седана не раньше 2028 года. По оценкам журналистов даже топливная «эмка» разовьёт более 600 лошадиных сил, а электромобилю прочат отдачу до одного мегаватта (1360 сил).

Хотя BMW зарегистрировала название iM3, и журналисты уже называют электромобиль таким образом, чтобы избежать путаницы с топливной моделью, маркетологи баварской марки не собираются использовать сочетание BMW iM3. Все машины нового поколения будут называться «просто» M3. К концу десятилетия BMW рассчитывает увеличить долю электромобилей и PHEV-гибридов в общем объёме продаж до 80%.