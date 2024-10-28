Эксперт рассказал, стоит ли покупать китайские шины

Среди китайских шин есть неплохие варианты, но в целом они не дотягивают до мировых и даже российских. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

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«Можно ли покупать китайские зимние шины? У них есть относительно неплохие. Но, если в среднем вводить какую-то формулу, я все-таки считаю, что среди летних китайских шин можно выбрать относительно неплохие по адекватным ценам, но по зимним шинам они явно не дотягивают не только до мировых лидеров, но даже и до хороших шин российского производства, а у нас их тоже делают», — сказал Кадаков.

До этого эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин заявил, что для установки зимних шин на автомобиль не следует дожидаться выпадения снега, лучше сменить резину заранее, когда прогнозы погоды обещают стабильное похолодание.

«По словам производителей шин, летняя резина может начать терять эластичность уже при семи градусах выше нуля, что приводит к потере сцепных свойств шин. Поэтому риск ДТП на летних шинах увеличивается еще до того, как начинаются ночные заморозки, мокрый снег и гололедица, привычные для середины осени», — сообщил Арутин.

По его словам, для поездок по городу лучше подойдут фрикционные зимние шины, так называемые липучки. Они обеспечивают более высокую устойчивость на мокром и сухом асфальте и создают меньше шума.

Шипованные шины — идеальный выбор для поездок по заснеженным и обледенелым дорогам, посоветовал Арутин. Если водитель часто бываете за городом или передвигается по дорогам, которые не чистят от снега и льда, стоит рассмотреть этот вариант.