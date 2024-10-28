АвтоВАЗ изучает возможность выпуска кроссовера с кузовом «Нивы-3». Телеграм-канал «Русский автомобиль» поделился подробностями о проектах автомобилей Lada. По данным инсайдеров, на повестке дня стоят три перспективные модели: кроссовер на базе «Весты» (HGH), минивэн на базе «Весты» (RGH), а также локализованный Logan третьего поколения с непонятным статусом. Автомобили Lada D-класса можно считать отдаленной перспективой.

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Источники «Русского автомобиля» считают разработку более крупных автомобилей D-класса перспективой отдаленного будущего: в настоящем у АвтоВАЗа нет ресурсов на развитие этих проектов. Однако задел под выпуск кроссовера D-сегмента есть: к платформе Lada B/C от «Весты» могут адаптировать кузов несостоявшейся «Нивы-3», разработанный вместе с Renault.

Однако возвращение Renault кажется невозможным, поэтому АвтоВАЗу приходится компилировать новые модели из существующих элементов. По данным инсайдеров, раньше 2030 года работа над принципиально новыми автомобилями Lada не начнётся, ведь план на краткосрочную перспективу уже утвержден. В 2025 году на конвейер должна встать Iskra, годом позже — кроссовер на базе «Весты», а следующей новинкой станет минивэн.

Проект принципиально новой Lada Niva с полным приводом уже не стоит на повестке дня: по оценке топ-менеджера АвтоВАЗа Дмитрия Костромина, выпускаемая в текущем виде «Нива» все еще пользуется хорошим спросом и даже находится в дефиците.